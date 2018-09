Les joueurs de baseball du Roussillon fêtent la fin de la saison

Crédit photo : gracieuseté

L’heure était aux réjouissances au Centre municipal à Saint-Constant, le 9 septembre, à l’occasion de la fête de fin de saison de l’Association de baseball mineur du Roussillon.

Plus de 200 jeunes étaient présents pour la remise de médailles et le trophée Méritas, en présence de parents, bénévoles et élus.

«Le baseball mineur est en forte croissance dans la région, comme partout ailleurs en province», se réjouit le président Pierre Savoie.

L’association s’est dite par ailleurs enchantée des récentes annonces d’investissements à Sainte-Catherine (pour le complexe multisport) et Saint-Constant (nouveau terrain de baseball). Elle invite les joueurs et leurs parents à consulter l’album photo de la journée sur sa page Facebook.