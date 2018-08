Les joueurs locaux se couvrent d’or au Défi de l’Est

Crédit photo : Gracieuseté

À sa première participation au Défi de l’Est U16, l’équipe de football du Québec a remporté l’or en finale contre la Saskatchewan grâce à une victoire de 38-8, le 14 juillet, en Ontario. Une partie de ce triomphe revient aux joueurs locaux qui ont contribué au succès de l’équipe.

Les Diablos de La Prairie et les Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne avaient réussi à aligner respectivement cinq et trois joueurs au sein de la formation québécoise. Deux d’entre eux ont particulièrement brillé, soit le receveur éloigné Kenzy Paul, du CCL, nommé joueur à l’attaque du tournoi, et le secondeur Joël Pinsonneault, des Diablos, choisi joueur défensif de la finale.

Tournoi

L’équipe du Québec s’était qualifié pour le match ultime après avoir remporté ses deux premières parties contre le Nouveau-Brunswick (20-7) et la Nouvelle-Écosse (36-3).

Le Défi de l’Est regroupe les meilleurs joueurs de football de 15 à 17 ans de la Saskatchewan à la Nouvelle-Écosse, excluant le Manitoba.

Joueurs locaux

Diablos de La Prairie

-Louis-Félix Leblanc

-Mehdi Moussaoui

-Srgile Domguila Nyouvop

-Marc-Olivier Boucher

-Joël Pinsonneault

Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne

-Jean-Christophe Cloutier

-Justin Pace

-Kenzy Paul