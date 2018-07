Une joueuse de volleyball en pleine ascension

Crédit photo : Gracieuseté

C’est une année significative pour Emma Doyon, autant sur le plan sportif que personnel. La joueuse de volleyball de La Prairie a terminé ses études secondaires en remportant le championnat provincial scolaire et a été recrutée par les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Elle a ainsi rencontré les objectifs qu’elle s’était fixés en débutant la pratique de ce sport.

«Gagner le championnat provincial scolaire avec mon équipe a été vraiment symbolique. Ça fait trois ans que je joue dans la division 1. À ma première année, nous avons passé très près de la victoire et la défaite a été crève-cœur, je voulais vraiment gagner cette fois», confie l’adolescente.

Elle est heureuse de conclure ainsi ses études secondaires au Collège Durocher Saint-Lambert.

«C’est sûr que ça représente encore plus», ajoute l’athlète de 17 ans.

Des objectifs précis

«Depuis que je suis en secondaire 1, je veux joindre l’équipe des Lynx. Je les trouvais tellement bonnes la première fois que je les ai vues jouer», avoue l’athlète.

La persévérance d’Emma Doyon lui a permis de réaliser son rêve. De plus, elle est récipiendaire d’une bourse de l’athlète d’excellence remise par la fondation du même nom. Il s’agit d’un montant de 3 000$.

Elle représentera le Québec lors du HP Championship en Oklahoma, du 24 au 28 juillet, avec l’équipe Élite Québec 20 ans et moins pour laquelle elle vient tout juste d’être sélectionnée.

La résidente de La Prairie souhaite ultimement jouer pour les Carabins, l’équipe féminine de volleyball de l’Université de Montréal, où elle souhaite poursuivre ses études universitaires dans quelques années.

«C’est vraiment quand j’ai découvert cette équipe que j’ai décidé de faire ce sport, alors c’est certain que c’est un objectif de carrière», dit-elle.

Sa seule déception de la saison est de ne pas avoir été prise dans l’équipe nationale de volleyball féminin. L’adolescente reste confiante et affirme qu’elle travaillera encore plus fort pour atteindre ce but.

Choisir ses priorités

L’athlète a dû faire un choix entre l’équitation et le volleyball. Elle a récemment obtenu sa certification cavalier 4, le plus haut niveau dans cette discipline. Même si elle monte à cheval depuis l’âge de 5 ans, elle a pris la décision de ne pas faire de cette passion une carrière.

«Je suis vraiment tombée en amour avec le volleyball. Ça prend beaucoup de place dans ma vie et c’est ma priorité. Ça me laisse moins de temps pour le reste, mais j’aime tellement ça que je n’ai pas l’impression de faire des sacrifices», dit-elle.

Saison victorieuse

Son équipe, l’Impact du Collège Durocher Saint-Lambert, s’est classée première dans la catégorie de volleyball féminin juvénile division 1 et a remporté le prix d’excellence aux galas régional et provincial du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Emma Doyon a pour sa part mérité le titre de championne provinciale dans la ligne civile et a été sélectionnée dans l’équipe d’étoiles du RSEQ, qui récompense les six meilleurs athlètes de la province en volleyball intérieur.