Des joueuses de rugby poussent une ambulance

Crédit photo : Capture d'écran

Des joueuses de l’équipe de rugby de l’école Chateauguay Valley Regional High School ont joint leurs forces le mercredi 2 mai pour décoincer une ambulance prise dans la boue sur le terrain de l’école secondaire Billings à Châteauguay.

Les écoles secondaires d’Ormstown et de Châteauguay s’affrontaient sur le terrain de Billings pour le premier match de la saison dans la catégorie féminin juvénile. À un moment, pendant la partie, une des joueuses de la Chateauguay Valley Regional High School a subi une blessure.

L’ambulance a été appelée pour qu’elle soit transportée à l’hôpital. Selon ce que raconte Laura Ykema, qui assistait au match de sa sœur, l’ambulance s’est enlisée dans le terrain gorgé d’eau. «Avant que la foule ne puisse même comprendre ce qui se passait, sans hésitation, toute l’équipe (d’Ormstown) a couru vers l’ambulance et a poussé le véhicule de 12 000 lbs pour que sa coéquipière puisse recevoir rapidement les soins dont elle avait besoin», raconte-t-elle.

La dame a publié la vidéo sur sa page Facebook car elle a été touchée par ce geste de solidarité. «Je suis très fière d’elles. Voir ce genre d’esprit d’équipe, ça vaut tellement plus que le résultat d’une partie», souligne-t-elle.

La Commission scolaire New Frontiers a indiqué sur sa page Facebook que l’élève blessée se porte bien.

Un geste apprécié par les ambulanciers

Le porte-parole de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie Alexandre Barbeau souligne que ce geste des joueuses a été apprécié par les ambulanciers. «Je peux vous dire que quand ça arrive (qu’on reste coincé) le stress monte d’un cran. Notre priorité c’est d’évacuer le plus rapidement possible et transporter la personne à l’hôpital», explique M. Barbeau. Dans ce cas-ci, tout s’est bien déroulé, mentionne-t-il. Le porte-parole des ambulanciers indique que l’aide des citoyens est toujours appréciée, notamment en période hivernale lorsque les véhicules s’enlisent dans la neige.

Selon M. Barbeau, le poids d’une ambulance est de 4200 kg, soit environ 9000 lbs.