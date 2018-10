Journée d’examen gratuit du col de l’utérus à Châteauguay

Crédit photo : Gracieuseté

Les médecins de la Clinique obstétrique gynécologie Châteauguay tiendront leur 2e journée de dépistage du cancer du col de l’utérus le samedi 20 octobre dans leurs locaux.

Le dépistage s’adresse aux femmes de 21 à 69 ans dont la dernière cytologie (test de Pap) remonte à plus de 2 ans.

Le 20 octobre, les Dres Marieve Pellerin et Andréanne Pinault-Reid, instigatrices du projet, s’assureront de la santé des cellules du col de l’utérus des participantes via le test de Pap. La clinique obstétrique mettra également à la disposition des femmes un kiosque d’information sur le virus du papillome humain (VPH); cause de cancers chez les garçons et les filles, explique la Dre Pinault-Reid.

«Une infirmière sera sur place pour donner la première dose du vaccin à moindre coût», avise-t-elle.

La Dre Reid ajoute que les femmes ne devraient pas subir le test de Pap avant l’âge de 21 ans, qu’elles soient actives sexuellement ou non. Selon elle, des études démontrent que le système immunitaire des jeunes femmes de moins de 21 ans est suffisamment fort pour se débarrasser du virus du papillome humain.

Même s’il est dispensé dans une clinique privée, le dépistage est offert gratuitement. L’inscription des participantes est obligatoire. Les femmes intéressées peuvent réserver leur place par courriel à l’adresse suivante journeecytologie@gmail.com.

Une quarantaine de femmes

Une quarantaine de femmes de la Montérégie ont participé à la première journée de dépistage en 2017.

«On est contents, mais on aurait souhaité un plus grand nombre parce que nous avions 120 places disponibles», dit la Dre Andréanne Pinault-Reid.

De ce nombre, un seul résultat s’est avéré anormal, précise la professionnelle de la santé. La Dre Reid ajoute qu’une patiente aux prises avec ces cellules atypiques du col de l’utérus est aussitôt prise en charge par l’équipe de la clinique obstétrique.

Données sur le cancer du col de l’utérus

– 1 femme sur 135 risque à vie et, sur celles-ci, 1 femme sur 3 en décède

– Au Québec, environ 275 cancers du col sont diagnostiqués par année

– Les taux de morbidité et de mortalité associés au cancer du col de l’utérus, au cours des 30 dernières années au Canada, ont diminué significativement au dépistage

– Facteur de risque #1 du cancer du col de l’utérus = VPH persistant (celui-ci est impliqué dans 99,7% des cas).

(Source :Clinique Obstétrique Gynécologie Châteauguay)