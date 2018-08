Crédit photo : Pixabay

C’est la Journée internationale du chat, en ce 8 août. Cette célébration des félins a lieu depuis 2002. Il s’agit d’une initiative du Fonds international pour la protection des animaux.

L’occasion a pour but de célébrer les chats et d’en prendre spécialement soin. Au bonheur de plusieurs, c’est un bon moment pour partager des photos et vidéos de leur minet sur les réseaux sociaux, une tendance déjà très populaire à tous les jours de l’année.