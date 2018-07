Julien Clerc reporte ses spectacles prévus à Brossard et Longueuil

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Archives

Les fans québécois du chanteur français Julien Clerc devront attendre près d’un an avant de voir sur scène l’interprète du célèbre titre Cœur de rockeur.

La semaine dernière, les productions Tandem ont annoncé que Julien Clerc reportait à l’année prochaine une série de concert prévus cet automne au Québec.

La tournée Pianos et Cordes, qui devait s’arrêter à Longueuil et Brossard, aura donc lieu du 20 septembre au 6 octobre 2019. Julien Clerc s’arrêtera à L’Étoile Banque Nationale de Brossard le 1er octobre et au Théâtre de la Ville de Longueuil le lendemain.