Juno, la vedette de la semaine

Bonjour, je me m’appelle Juno. Je suis un charmant chat de 2 ans. Au refuge, on dit que je suis une petite boule d’amour. Lorsque je suis dans vos bras, je ronronne fort et je frotte ma tête contre votre cou et votre menton. Je me cherche une famille sans enfant et qui n’a pas peur d’avoir un surplus d’amour de ma part.

Vous pouvez venir me visiter à la SPCA Roussillon durant les heures d’adoption. Pour plus de détails, visitez-nous sur notre site internet au www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi: de 11 h à 17 h

Samedi et dimanche: 11h à 16h

SPCA Roussillon

80, rue Goodfellow à Delson

450 638-9698

info@spcaroussillon.com