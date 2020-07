Jusqu’à 5000 $ de récompense pour des informations à propos d’incendies criminels en Montérégie

La Sûreté du Québec et Jeunesse au Soleil offrent jusqu’à 5000 $ de récompense pour des informations qui permettraient de procéder à l’arrestation et à la condamnation du ou des suspects reliés à une vague d’incendies criminels à Valleyfield ces derniers mois.

Toute information fournie au 1 800 659-4264 sera analysée et validée par les enquêteurs de la Sûreté du Québec responsables du dossier.

On parle des incendies de Pizza Fritz et Québec Pizzeria survenus, le 14 décembre, et des restaurants Kapetan et Québec Pizzeria, le 8 juin. L’enquête démontre que lors des incendies, au moins deux suspects ont été vus à proximité des établissements utilisant des objets incendiaires afin de mettre le feu à ces pizzerias.

La Sûreté du Québec rappelle qu’un poste de commandement et la présence d’enquêteurs le 24 juin dans le stationnement de l’hôtel de ville a permis de faire progresser le dossier de l’incendie du 24 juin entre les rues du Marché et Sainte-Cécile. Max Lefebvre, 44 ans, de Valleyfield, a été accusé de trois chefs d’accusations, soit deux chefs d’incendie criminel et un chef de bris de conditions. Il n’est cependant pas relié aux quatre incendies mentionnés plus haut.