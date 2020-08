Justin Trudeau doit s’expliquer aux Québécois dans le dossier WE Charity, dit Alain Therrien

Le député fédéral de La Prairie Alain Therrien dénonce l’octroi du programme de bourse canadienne pour le bénévolat à WE Charity. Ce, dans la foulée de la controverse entourant le fait que l’organisme entretiendrait des liens étroits avec le gouvernement libéral, dont le premier ministre du Canada Justin Trudeau.

M. Therrien et son homologue Rhéal Fortin, porte-parole du Bloc Québécois, soutiennent que l’organisme n’avait pas la capacité de livrer des services au Québec et que le gouvernement était au courant.

«Les ministres libéraux ont choisi de donner le contrat à WE tout en sachant que de l’avis même des fonctionnaires, l’organisme n’a pas la présence requise au Québec pour livrer la marchandise et que le réseau communautaire déjà existant chez nous était mieux outillé pour le faire», défend M. Fortin.

Il ajoute que cette révélation prouve que les libéraux n’ont pas fait leurs devoirs avant d’octroyer le contrat. Le gouvernement en place aurait plutôt choisi de vanter l’implantation de WE Charity au Québec et son travail en français, alors que des fonctionnaires les auraient avisés du contraire.

«Justin Trudeau ne s’en tirera pas si facilement. Il devra expliquer aux Québécois pourquoi les libéraux sont intervenus personnellement en faveur de WE Charity contre la recommandation des fonctionnaires. De plus en plus, ce programme de bourses au bénévolat semble avoir été conçu pour avantager un organisme proche des libéraux dans une perspective de copinage plutôt que pour aider réellement nos étudiants à travers la COVID-19», soutient pour sa part M. Therrien.