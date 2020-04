Kahnawake installe des pancartes pour restreindre l’accès à son territoire

Le Groupe de travail COVID-19 de Kahnawake a installé des pancartes en bordure de route afin de restreindre l’accès aux automobilistes à son territoire. L’organisme estime que ce geste est nécessaire, puisque des non-résidents continuent de s’y rendre pour faire des achats.

Les affiches, érigées depuis le 8 avril, indiquent aux conducteurs qu’ils peuvent circuler seulement s’ils résident sur le territoire ou veulent emprunter le pont Mercier.

D’après le groupe tactique, il s’agit d’un nouvel outil pour «résoudre le problème des non-résidents qui font des achats à Kahnawake, particulièrement des cigarettes, malgré les demandes de la Sécurité publique de ne pas le faire».

«Ces affiches n’ont pas été installées dans le but d’interdire les livraisons locales ou de refuser l’accès aux travailleurs des services essentiels sur le territoire, précise Lloyd Philippe, commissaire à la sécurité publique de Kahnawake. Toutefois, il est évident que des mesures plus sévères sont nécessaires, car un nombre significatif de personnes continuent de circuler dans notre communauté, et ce, sans regard à notre santé et notre sécurité.»

Par ailleurs, les non-résidents qui travaillent auprès d’entreprises et d’organismes offrant des services essentiels à Kahnawake ne sont pas touchés par cet avis.

Quant aux stations-service et épiceries qui opèrent le long des routes 132, 138 et 207, elles sont aussi invitées à limiter leur accès aux non-résidents. Ces derniers s’exposent à des amendes de 1 000$.