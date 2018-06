Karma Automotive inaugure son nouveau concessionnaire à Montréal

Article par Michel Deslauriers

La berline de luxe Karma Revero profitera d’une nouvelle vitrine à Montréal, puisque Holand Automotive, détaillant des marques Karma et Rolls-Royce, vient de mettre la touche finale sur un concessionnaire de 80 000 pieds carrés.

C’est aussi le premier concessionnaire qui présentera le Karma Automotive Consumer Interface dans toute sa splendeur, qui démontrera l’inspiration derrière le choix des matériaux, des textures et des couleurs utilisés pour confectionner chaque Revero. La salle d’exposition dispose de grands panneaux vitrés qui, selon la marque, procurent une transition fluide entre l’extérieur et l’intérieur, un attribut du style de vie de la Californie, là où se situe la maison-mère de Karma Automotive. On complète le design du concessionnaire avec des lattes de bois architecturaux et d’autres éléments naturels.

« L’équipe de Holand a fait un excellent travail avec leur nouveau concessionnaire, » a cité Jim Taylor, chef de la direction financière de Karma Automotive. « La nouvelle interface capture l’essence de notre marque et procure à l’équipe de Holand les outils nécessaires pour bien partager l’histoire de Karma avec les acheteurs de voitures de luxe. »

La Karma Revero est une berline de luxe électrique à autonomie prolongée, équipée de deux moteurs électriques procurant une puissance combinée de 403 chevaux et un couple de 981 livres-pied. Sa batterie de 21 kWh permet une autonomie en mode 100% électrique d’au plus 80 kilomètres. Sous son capot se trouve un quatre cylindres turbo de 2,0 litres agissant comme générateur pour renflouer les batteries et permettre une autonomie totale de 480 kilomètres, selon les estimations du constructeur. Au Canada, la Revero se détaille à partir de 149 000 $, excluant les frais de transport et de préparation de 1 800 $.

Le nouveau concessionnaire Karma Montréal se situe au 8525 boulevard Décarie, aux abords de l’autoroute 40 et de l’autoroute Décarie.