Kenworth Maska à Saint-Mathieu prend un virage vert

Crédit photo : Tirée de Facebook

La succursale du concessionnaire de véhicules lourds Kenworth Maska, à Saint-Mathieu, a obtenu la certification environnementale Clé verte, catégorie or, le 18 septembre.

Cette certification reconnaît l’utilisation des bonnes pratiques environnementales en atelier en plus de se conformer aux critères de gestion des matières résiduelles, de son environnement intérieur et extérieur et de la sensibilisation de ses employés.

Il s’agit de la deuxième succursale de l’entreprise familiale Kenworth Maska à obtenir cette certification. La compagnie a aussi pignon sur rue à La Présentation et à Sherbrooke.

«Il est important de travailler proprement et ainsi réduire notre empreinte environnementale», a souligné Pierre Letendre, président du concessionnaire.