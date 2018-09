Kia confirme l’arrivée du VUS Telluride en 2019

Article par Michel Deslauriers

Lorsque le concept Kia Telluride a été dévoilé au Salon de l’auto de Detroit en 2016, le constructeur coréen a évoqué la possibilité de commercialiser un VUS grand format, arborant un design similaire. Il aura fallu deux ans et demi pour nous le confirmer.

La version de production s’appellera aussi le Telluride, et Kia juge que le moment est opportun pour lancer un tel véhicule. Il sera de taille intermédiaire, partageant vraisemblablement son architecture avec la prochaine génération du Hyundai Santa Fe XL (qui serait renommé Palisade) et pourra accommoder jusqu’à huit passagers. Il sera évidemment plus long et plus large que le Kia Sorento, et concurrencera les Honda Pilot, Ford Explorer, Toyota Highlander et Nissan Pathfinder, entre autres.

Le Kia Telluride 2020 sera assemblé en Georgie, aux États-Unis, et sera propulsé par un moteur V6, mais c’est à peu près tout ce que le constructeur a dévoilé jusqu’à maintenant. Pas de moteur V8 cette fois-ci, contrairement au Kia Borrego lancé pour le millésime 2009.

Le VUS a fait sa première apparition publique à l’événement New York Fashion Week de Brandon Maxwell, doté d’un habillage d’accessoires inspiré par le thème de la collection printemps-été 2019 du designer, le Texas.

Sous les ajouts esthétiques comme le protecteur de calandre, le treuil, les phares auxiliaires, l’échelle donnant accès à la galerie de toit, la roue de secours fixée à la lunette arrière et le snorkel, on peut apercevoir le design final du Telluride, arborant certains traits du concept de 2016. La forme carrée et les surfaces vitrées ont été largement conservées, les parties avant et arrière ont été adoucies quelque peu, et les portes arrière ne sont pas inversées comme ceux du concept.

Le nouveau Kia Telluride 2020 devrait être mis en vente tôt en 2019.