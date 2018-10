Kia Forte 2019 : à l’essai cette semaine

Article par Michel Deslauriers

Le Guide de l’auto se glissera derrière le volant de la berline compacte de Kia, qui a reçu une transformation majeure pour le millésime 2019.

La nouvelle Forte est plus longue, plus haute et plus large, et outre un nouveau design extérieur, la voiture reçoit un nouvel habitacle procurant plus d’espace pour les jambes et la tête des passagers arrière, alors que le volume du coffre a été augmenté aussi. Le constructeur avance une amélioration au chapitre des entrées et des sorties de la voiture, de la visibilité vers l’extérieur et du confort des sièges.

La Kia Forte 2019 est construite sur une nouvelle plateforme plus rigide qui, dit-on, permet de réduire le bruit, les vibrations et les à-coups, qui se traduit évidemment en un habitacle plus serein. Un quatre cylindres de 2,0 litres est inchangé par rapport à la génération précédente, développant 147 chevaux et un couple de 132 livres-pied, mais une nouvelle boîte automatique est introduite, ce que la marque appelle une boîte variable intelligente. Ça ressemble drôlement à une automatique à variation continue, alors nous sommes anxieux de voir ce qu’il y a de nouveau et d’innovateur à propos de cette boîte.

De série, la Forte devrait proposer un écran tactile de huit pouces avec intégration Apple CarPlay et Android Auto, alors qu’une zone de recharge sans fil pour appareils portatifs et une chaîne audio Harman/Kardon de 320 watts sont disponibles en option.

On aura l’opportunité de conduire la nouvelle Forte d’Ottawa à Mont-Tremblant, ce qui devrait nous donner une bonne idée du confort, de la dynamique de conduite et des performances de la voiture. Revenez ici dans quelques jours pour notre essai complet du deuxième véhicule le plus vendu chez Kia au Canada, tout juste derrière le VUS Sorento.