Kia Niro EV 2019 et Kia Soul EV 2020 : prix annoncés

Article par Michel Deslauriers

Alors que le gouvernement fédéral vient d’annoncer les détails de son incitatif à l’achat de véhicules électrifiés, Kia Canada vient confirmer l’éligibilité de ses deux nouveaux modèles en dévoilant leurs prix.

Dans les deux cas, la marque coréenne avance une autonomie estimée à 383 kilomètres sur une pleine charge. Dans ces deux modèles, on retrouve un moteur électrique produisant 201 chevaux et un couple de 291 livres-pied et une batterie de 64 kWh.

Le Kia Niro EV 2019, classé comme un véhicule multisegment, se détaillera à partir de 44 995 $, avant les frais de transport et de préparation, pour la déclinaison EX. La Niro EV SX Touring coûtera quant à lui 53 995 $.

La Kia Soul EV 2020, classée comme une voiture, se légèrement plus abordable avec un PDSF de base de 42 595 $ pour la version Premium, avant les frais de transport et de préparation, alors que la Soul EV Limited sera offerte à partir de 51 595 $.

Dans les quatre cas, les acheteurs au Québec pourront profiter à la fois du rabais maximal de 8 000 $ provenant du gouvernement provincial ainsi que du rabais maximal de 5 000 $ du côté du fédéral. Après le calcul des textes de vente.

Le Kia Niro EV 2019 et la Kia Soul EV 2020 sont maintenant en vente. Toutefois, il est à noter que le rabais fédéral ne s’appliquera qu’aux véhicules admissibles achetés ou loués à partir du 1er mai 2019.