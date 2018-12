Kia Niro EV 2019 : le plein d’électrons

Article par Michel Deslauriers

C’est sans grand étonnement que le Kia Niro EV 2019 a été présenté aux médias au Salon de l’auto de Los Angeles cette semaine, puisque la marque coréenne avait annoncé son arrivée il y a fort longtemps déjà.

Cela ne rend pas le véhicule multisegment 100% électrique inintéressant pour autant, car il dispose d’une batterie de 64 kWh. En comparaison, la Nissan LEAF actuelle est équipée d’une batterie de 40 kWh, alors que la Chevrolet Bolt EV en exploite une de 60 kWh. Selon le site public de Kia aux États-Unis, on estime l’autonomie maximale du Niro EV à 384 kilomètres.

La motorisation électrique procure une puissance de 201 chevaux et un couple de 291 livres-pied, donc beaucoup d’énergie pour des accélérations amusantes. D’ailleurs, c’est la même mécanique que l’on retrouve dans le Hyundai Kona électrique ainsi que dans la Kia Soul EV 2020, cette dernière étant dévoilée en même temps que le Niro à Los Angeles.

Sur une borne de niveau 2, le Kia Niro EV 2019 peut être rechargé à bloc en environ 9,5 heures, alors qu’une borne de recharge rapide permettrait de renflouer la batterie à 80% en environ 75 minutes. On précise également qu’avec une recharge rapide de 30 minutes, on obtiendrait quelque 160 kilomètres.

Quatre modes de conduite sont proposés dans le Niro EV, dont Eco, Normal, Sport et Eco+, qui modifient le niveau de freinage régénératif et l’intensité du système de climatisation afin de maximiser l’efficacité énergétique. D’ailleurs, à l’aide de palettes derrière le volant, on peut manuellement choisir le degré de résistance du freinage régénératif.

Par rapport aux Niro hybride et hybride rechargeable, l’espace de chargement est à peine affecté dans la version 100% électrique. Le volume passe de 549 à 524 litres avec les sièges arrière en place, et de 1 543 à 1 501 litres avec les dossiers rabattus.

Parmi l’équipement de série dans la version EX de base, on retrouvera un système multimédia avec écran tactile de sept pouces, une chaîne audio à six haut-parleurs, l’intégration Apple CarPlay et Android Auto, une zone de recharge sans fil ainsi qu’un bataillon de dispositifs de sécurité avancés. La déclinaison EX Premium ajoutera un écran tactile de huit pouces, une chaîne audio Harman/Kardon à huit haut-parleurs, un système de navigation, un toit ouvrant, un volant chauffant, un sonar de stationnement et des phares à DEL, entre autres.

Enfin, on pourra reconnaître le Kia Niro EV 2019 par ses jantes en alliage de 17 pouces, conçus spécifiquement pour rehausser l’aérodynamisme de la voiture, ainsi que des jupes de bas de caisse et des parechocs redessinés – ces derniers étant garnis de bandes décoratives bleues.

À l’instar des autres variantes du Kia Niro 2019, la version 100% électrique sera assemblée en Corée. Son prix n’a pas encore été annoncé pour le marché canadien, mais le petit multisegment sera mis en vente tôt en 2019.