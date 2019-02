Kia Sedona 2019 : y auriez-vous pensé?

Article par Antoine Joubert

Une fourgonnette. Dans la plupart des cas, maman dira qu’elle ne veut rien savoir. Et papa…peut-être la même chose.

Parce que c’est démodé et parce que l’on ne veut surtout pas conduire le même véhicule que nos parents conduisaient lorsque l’on était jeune. Or, il ne suffit que d’être une fois passé de la fourgonnette au VUS pour réaliser que rien n’est aussi pratique. L’espace, la polyvalence, le confort. Oubliez ça, le Sorento ne vous en offrira jamais autant.

Kia persiste donc dans ce marché délaissé par plusieurs, où seulement quatre constructeurs sont toujours présents, si l’on exclut Mercedes-Benz avec la fourgonnette Metris. Chrysler y est présent avec les Grand Caravan et Pacifica, ainsi que Honda et Toyota, respectivement avec les Odyssey et Sienna.

Pour 2019, aucun changement chez les constructeurs. L’Odyssey récemment renouvelée est inchangée, l’infatigable Dodge Grand Caravan ne change pas d’un poil, même chose pour la Sienna. Et la Pacifica? Quelques groupes d’options supplémentaires. C’est tout. De son côté, la Sedona a droit à quelques retouches esthétiques, a une révision partielle de l’équipement et à une nouvelle boîte automatique à huit rapports (au lieu de six).

Test ultime

Le hasard a voulu que je me rende au Salon de l’auto de Detroit au volant d’une fourgonnette Kia Sedona SXL. Un modèle luxueux, qui devait aussi accueillir quelques confrères pour le périple. Or, parce que Detroit n’annonçait rien de bien excitant cette année, lesdits confrères ont tous choisi de me laisser tomber à la dernière minute. Ouais… de bons amis!

Résultat, je me retrouvais seul pour parcourir quelque 2 000 kilomètres (pratiquement en ligne droite) au volant d’une fourgonnette. Avouez qu’il y a plus exotique comme expérience de conduite!

Cela dit, j’étais bien heureux d’effectuer le parcours au volant d’un véhicule douillet et confortable plutôt qu’à bord d’une Mini Cooper S. Parce que la seule chose qui comptait pour ce périple, c’était le confort.

Franchement, la Sedona m’a plu. Non seulement pour sa stabilité sur la route et son confort général, mais aussi parce qu’en toute situation, le véhicule m’a paru solide, bien construit. Ainsi, malgré la présence d’un toit ouvrant double, de baquets arrière séparés et bien sûr, d’une structure propice aux craquements, la qualité de construction et la rigidité structurelle étaient palpables à tout moment. Même par grand froid. Même lorsque la route était raboteuse ou mal déneigée. Est-ce que la Sienna peut en faire autant? Non.

Sur le plan mécanique, le V6 de 276 chevaux est également très agréable. Un peu étouffé à bas régime, mais si doux et souple que son rendement ne peut être qu’appréciable. J’ajouterais que le bénéfice d’une nouvelle boîte automatique à huit rapports se traduit par une consommation d’essence optimisée. Seulement 8,9 litres aux 100 km de moyenne après 935 kilomètres, sur un parcours composé à 98% d’autoroute, et à une température se situant autour du point de congélation. J’ai même pu effectuer un trajet de 822 kilomètres sur un seul plein, ce qui est très impressionnant. Or, à ce compte, la concurrence ferait sans doute pareil, exception faite de la vieillissante Dodge Grand Caravan et de la Toyota Sienna à rouage intégral.

Chose certaine, Kia n’a plus à rougir devant la rivalité en matière de consommation de carburant puisque même en milieu urbain, les cotes annoncées sont semblables à celles des Pacifica et Odyssey.

Formule VUS

La Sedona tente une approche un peu plus « VUS ». Un look plus costaud (et à mon goût, drôlement plus élégant que celui de ses rivales japonaises), ainsi qu’un habitacle caractérisé par une console centrale fixe et pleine. Autrement dit, aucun vide au sol entre la planche de bord et la console centrale, ce que proposent les autres fourgonnettes du marché. De là à dire que l’on perd en fonctionnalité serait exagéré, mais il est clair que les rangements et astuces d’aménagement sont plus élaborés à bord d’une Chrysler Pacifica ou d’une Honda Odyssey. Fort heureusement, les nombreuses fonctions sont toutes simples et faciles à utiliser, le véhicule étant bien sûr équipé d’une connectivité avec AppleCarPlay/AndroidAuto. Et quoique l’écran central soit un peu loin pour la main droite du conducteur, on s’y réfère toujours facilement.

Une chose est certaine, la Sedona est spacieuse. On y accueille aisément sept ou huit personnes dans un confort étonnant. Selon la version choisie, vous aurez droit à des portières coulissantes motorisées ainsi qu’à des baquets arrière inclinables et repliables, lesquels sont coulissants autant de l’avant vers l’arrière que de façon latérale.

Ces derniers sont même munis de repose-pieds, toutefois trop propres et luxueux pour adéquatement recevoir les bottes souillées de vos rejetons. Heureusement, une banquette à trois places, également très confortable, est disponible. Il est cependant dommage que celle-ci ne puisse être offerte sur les versions plus luxueuses, comme c’est le cas pour l’Odyssey. Le parent qui, par exemple, souhaiterait opter pour un modèle SXL ou SXL+ ne pourrait bénéficier d’une banquette à trois places pour la deuxième rangée.

Autre élément manquant à bord de la Sedona? Le système audiovisuel arrière. Une caractéristique décriée par certains parents, mais quasi essentielle pour d’autres, et offerte chez tous les concurrents. Quant au système de navigation, vous ne l’obtiendrez que sur la version SXL+ vendue à près de 50 000 $. Or, puisque l’application mobile de votre téléphone permet d’obtenir la navigation à même l’écran, peu de gens ont aujourd’hui recours à un GPS intégré.

On achète

Il faut l’admettre, une plus grande flexibilité d’options figure chez les rivaux, du moins dans les versions les plus luxueuses. Cela dit, on constate que les modèles de milieu de gamme (LX+ / SX) sont très alléchants chez Kia. Leur rapport équipement/prix est difficile à battre, sans compter que l’on propose actuellement les plus bas taux de financement de l’industrie, pour une fourgonnette.

Au moment d’écrire ces lignes, on pouvait d’ailleurs constater un écart de mensualité de 110 $ sur un financement de sept ans entre une Sedona SXL (45 165 $) et une Honda Odyssey EXL NAVI (46 900 $). La raison? Un taux de financement de 1,99% chez Kia et de 5,24% chez Honda. En fin de compte, cela représente une somme supplémentaire de 9 240 $ pour un véhicule qui, à la base, coûte 1 735 $ de plus.

En revanche, la location est à l’avantage de Honda, et ce, malgré un taux de 4,99% pour l’Odyssey contre 2,99% pour la Sedona. Pourquoi? Tout simplement parce que la valeur résiduelle est de 13 545 $ chez Kia, contre 20 245 $ chez Honda. Oui! Presque 7 000 $ de différence d’écart au bout de 48 mois, et une mensualité de 799 $ au lieu de 841 $ chez Kia.

Que faut-il comprendre de tout ça?

La Sedona est un produit exceptionnel. Soyez-en certain. Elle n’a certes pas la réputation de la Honda Odyssey, mais demeure un véhicule de grande qualité. Il faut donc la considérer, surtout dans ses versions de milieu de gamme, comme une solution alléchante à la vieillissante Dodge Grand Caravan (un peu moins chère) et comme un achat plus rationnel que l’Odyssey, qui fait payer très cher sa réputation. Les avantages comme la garantie de base de cinq ans ou 100 000 km et la liste de caractéristiques de série ne sont pas non plus à négliger. Or, il faut aussi comprendre que sa faible valeur de revente vous obligera à la conserver longtemps, et que si vous privilégiez la location, il ne s’agit tout simplement pas d’une option intéressante.

En terminant, rappelez-vous que la fourgonnette n’est peut-être pas aussi séduisante que le VUS, mais que les enfants l’apprécient plus que n’importe quoi. Parce qu’ils ont l’impression d’y avoir une place de choix. Parce qu’ils s’y organisent mieux qu’à bord de n’importe quel autre type de véhicule et parce qu’ils adorent le fait de pouvoir entrer et sortir facilement. Bref, pour la famille, rien n’arrive à la cheville d’une fourgonnette.