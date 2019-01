Kia Sportage 2019 : cinq choses à savoir

Article par Michel Deslauriers

Le segment des VUS compacts est évidemment extrêmement populaire au Canada et au Québec, et l’on s’attend à ce qu’il continue d’accroître alors que les consommateurs délaissent les voitures compactes et intermédiaires.

Il est donc primordial pour chaque constructeur d’en proposer au moins un. Chez Kia, c’est le Sportage qui remplit ce rôle, et comme son nom l’indique, on lui a conféré un petit côté sportif qui l’aide à se démarquer par rapport à ses rivaux, y compris le Honda CR-V, le Toyota RAV4, le Ford Escape et le Hyundai Tucson. Complètement redessiné pour l’année-modèle 2017, il est reconduit cette année sans changements majeurs. Voici cinq choses à savoir au sujet du Kia Sportage 2019.

Une puissante motorisation disponible en option

Le Kia Sportage 2019 est équipé de série d’un quatre cylindres de 2,4 litres produisant 181 chevaux, disponible avec un rouage à traction ou un intégral. Par contre, la version SX Turbo au sommet de la gamme profite plutôt d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui génère 237 chevaux et un couple de 260 livres-pied. Grâce à celui-ci, le Sportage devient drôlement rapide, et consomme à peine plus qu’avec le moteur de base.

Prêt pour l’hiver

De série, le Sportage LX de base est équipé de sièges avant chauffants et de rétroviseurs extérieurs chauffants, et se détaille à partir de 25 295 $ avant les frais de transport et de préparation. Pour 2 200 $ supplémentaires, on peut ajouter le rouage intégral Dynamax, et pour 30 595 $, on peut passer à la déclinaison EX qui dispose d’un volant chauffant et gainé de cuir. Enfin, des sièges chauffants arrière sont disponibles dans la version EX Tech à 37 695 $.

Espace de chargement perfectible

Lorsque les sièges arrière sont relevés, l’aire de chargement du Kia Sportage 2019 propose un volume de 868 litres. En rabattant les dossiers arrière, on se retrouve avec un volume de 1 703 litres. C’est bien, mais plusieurs autres VUS compacts en offrent davantage. En fait, seuls les Mazda CX-5, Mitsubishi Eclipse Cross et Jeep Cherokee sont pires à ce chapitre.

Système multimédia élaboré

Le Sportage LX de base comprend un modeste écran de cinq pouces, mais à partir de la déclinaison EX, on obtient un écran tactile de sept pouces ainsi qu’une intégration Apple CarPlay et Android Auto, alors que les éditions EX Tech et SX Turbo misent sur un écran tactile de huit pouces, une recharge de téléphone sans fil et une chaîne Harman/Kardon de qualité supérieure.

Garantie intéressante

Comme tout véhicule Kia, le Sportage profite d’une garantie compréhensive de cinq ans ou 100 000 kilomètres (selon la première éventualité), y compris le groupe motopropulseur, et l’assistance routière est incluse pendant cinq ans sans limites de kilométrage. De plus, on offre une garantie d’un an ou 20 000 km sur les ajustements et les articles de consommation tels que les ampoules, les essuie-glaces, les fusibles et les plaquettes de frein, entre autres.