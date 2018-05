Kia Stinger 2019 : moteur 2,0 litres, plus abordable

Article par Michel Deslauriers

Lors du dévoilement de la Kia Stinger en 2017, la marque coréenne avait annoncé la disponibilité de deux moteurs et deux rouages, mais à son arrivée au Canada, la voiture n’en proposait d’un seul dans les deux cas.

En effet, pour le millésime 2018, la Stinger n’était disponible qu’avec le V6 biturbo de 3,3 litres produisant 365 chevaux et le rouage intégral. Toutefois, on vient d’annoncer que plus tard cet été, la Kia Stinger 2019 serait également proposée chez nous avec le quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres. Ce moteur produit 252 chevaux et un couple de 260 livres-pied, et sera jumelé lui aussi à la boîte automatique à huit rapports et la transmission intégrale. Pour l’instant, on ne prévoit pas offrir une Stinger à propulsion au Canada.

Nommée la Stinger 2.0L GT-Line – à ne pas confondre avec la GT et son moteur V6 –, cette version de la sportive cinq portes sera équipée de jantes de 18 pouces, d’un échappement à deux embouts (au lieu de quatre), d’un siège du conducteur à 10 réglages électriques, d’une sellerie en cuir, de sièges avant chauffants et d’un volant chauffant, entre autres. On aura également droit à un système multimédia avec télématique UVO et un écran tactile de sept pouces.

Le prix de la Kia Stinger 2.0L GT-Line 2019 n’a pas encore été annoncé, mais on s’attend à un PDSF d’un peu plus de 40 000 $ avant les frais de transport et de préparation. En ce moment, la Stinger GT 2018 à moteur V6 se détaille à partir de 44 195 $.