Kia Stinger GTS : nouveau rouage intégral et un mode Drift!

Article par Guillaume Rivard

En plus du concept futuriste HabaNiro, Kia a fait tourner les têtes au Salon de l’auto de New York 2019 en lançant la Stinger GTS, une nouvelle édition spéciale de sa berline de performance.

Albert Biermann, directeur de la recherche et du développement chez Kia, a vu une petite brèche à exploiter entre les modèles à propulsion et à transmission intégrale de la Stinger GT, alors lui et son équipe ont mis au point une nouvelle version du système de transmission intégrale qui priorise davantage les roues arrière.

Appelé D-AWD (D comme dans dynamique), le système incorpore un différentiel mécanique à glissement limité pour améliorer l’adhérence et distribuer la puissance plus uniformément entre les roues arrière lorsqu’un dérapage se produit. Le conducteur peut choisir parmi trois modes différents : Confort (jusqu’à 60% de la puissance est envoyée vers l’arrière), Sport (80%) et Drift (100%). Ce dernier maintient le rapport engagé pour éviter de passer automatiquement au prochain.

Notez que la Stinger GTS est aussi disponible avec un rouage à propulsion. Quant au V6 biturbo de 3,3 litres, il continue de produire 365 chevaux et un couple de 376 livres-pied sous le capot de l’édition spéciale.

Impossible à rater

En plus de son nouveau système D-AWD, la Kia Stinger GTS se démarque par ses divers éléments d’inspiration sport, tels que les garnitures en fibre de carbone sur la calandre, les boîtiers de rétroviseurs et les prises d’air latérales. Comme vous le voyez très bien aussi, elle arbore une nouvelle peinture orange qui ne la fera jamais passer inaperçue. À l’arrière, on retrouve un écusson GTS ainsi qu’un emblème Stinger en remplacement de celui de Kia au centre du coffre.

Dans l’habitacle, les designers ont ajouté de l’alcantara sur le volant et la console centrale de même qu’un matériau de type suède appelé Chamude au plafond. Lorsque vos oreilles voudront prendre une pause du moteur, sachez qu’il y a une chaîne audio Harman/Kardon de 720 watts à bord de la voiture.

La production de la Kia Stinger GTS doit commencer ce printemps. Sa disponibilité chez nous reste à confirmer. Par contre, Kia Canada annonce une édition 20e anniversaire de la Stinger limitée à 150 unités et offerte au prix de 51 495 $, avec une combinaison unique d’un extérieur Gris fantôme et d’un intérieur en cuir nappa rouge.