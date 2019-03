Kia Telluride 2020 : prix annoncés pour le Canada

Article par Michel Deslauriers

Le nouveau VUS intermédiaire à trois rangées de sièges de Kia arrivera chez les concessionnaires sous peu, et le constructeur vient d’annoncer les prix de ses trois déclinaisons, qui concurrenceront les Ford Explorer, Toyota Highlander, Honda Pilot et Volkswagen Atlas, entre autres.

Le Kia Telluride EX 2020 se détaillera à partir de 44 995 $ avant les frais de transport et de préparation. À ce prix, le VUS propose de série un toit ouvrant, un hayon à commande électrique, des jantes en alliage de 18 pouces, un système multimédia avec écran tactile de 10,25 pouces et l’intégration Apple CarPlay/Android Auto, une recharge de téléphones à induction, une sellerie en cuir, des sièges avant chauffants et ventilés ainsi qu’une clé intelligente, entre autres. La version EX est également équipée de deux banquettes à l’arrière pour une capacité maximale de huit passagers.

Le Telluride SX à 49 995 $ ajoute un système de caméras à 360 degrés, un toit vitré pour les passagers arrière, des feux de route automatiques, de roues de 20 pouces et une chaîne audio Harman/Kardon à 10 haut-parleurs. On obtient aussi des sièges individuels à la deuxième rangée pour une capacité de sept passagers.

Enfin, le Telluride SX Limited à 53 995 $ arrivera un peu plus tard avec des caractéristiques telles que des essuie-glaces à capteur de pluie, un affichage tête haute pour le conducteur, des sièges recouverts de cuir nappa ainsi que des sièges de deuxième rangée chauffants et ventilés.

Toutes les versions du Kia Telluride 2020 au Canada proposent un V6 de 3,8 litres développant 291 chevaux, une boîte automatique à huit rapports et une transmission intégrale. La suite habituelle d’équipement de sécurité avancé figure également de série, comprenant la surveillance des angles morts, l’avertissement de précollision avec freinage d’urgence, l’avertissement et la prévention de sortie de voie ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif.