La Audi A6 allroad serait en route pour le Canada

Article par Michel Deslauriers

L’an dernier, le constructeur allemand a dévoilé la version familiale de sa voiture intermédiaire A6. Ayant reçu confirmation qu’elle n’allait pas être commercialisée au Canada, on n’a pas cru bon d’en parler.

Au début du mois de juin cette année, Audi répliquait en lançant la A6 allroad, une version haute sur pattes de sa familiale, évidemment dans la même veine que sa petite sœur, la A4 allroad. Encore une autre belle familiale qu’on n’aura pas ici au Canada…

Voilà que ce matin, quelle surprise que de découvrir l’apparition de la A6 allroad sur le site d’Audi Canada!

Elle n’est pas encore officiellement en vente, mais on peut en réserver une copie, ce qui est de bon augure. Par rapport à la A6 Avant – la version régulière de la familiale –, la Audi A6 allroad 2020 bénéficie d’une garde au sol surélevée, parfaite pour s’aventurer sur les boulevards de Montréal, mais aussi de contours d’ailes et des pare-chocs lui conférant une allure plus robuste. On pourra la chausser de roues d’une taille variant de 19 à 21 pouces. On pourra également choisir un ensemble décor qui noircit la calandre, les blocs optiques et les coques de rétroviseurs, entre autres.

Dans l’habitacle, on retrouve le même environnement que dans la berline Audi A6 2019. On a donc droit à une planche de bord centrale arborant deux écrans tactiles – un pour le système multimédia, l’autre pour le système de climatisation – et une instrumentation entièrement numérique pour le conducteur. Les mélomanes apprécieront vraisemblablement la chaîne audio Bang & Olufsen Premium 3D avec sa multitude de haut-parleurs. L’aire de chargement de la A6 allroad propose un volume de 565 litres avec les dossiers arrière en place, 1 680 litres avec les sièges rabattus. Elle se situe donc entre le Q5 et le Q8.

Sous le capot, on aura droit à un six cylindres turbocompressé de 3,0 litres avec hybridation légère, développant 335 chevaux et un couple de 369 livres-pied. Le tout est associé à une boîte automatique à sept rapports avec double embrayage et, bien entendu, un rouage intégral quattro ultra.

La date de mise en vente n’est pas connue pour l’instant, mais la Audi A6 allroad 2020 devrait arriver chez les concessionnaires d’ici la fin de l’année. On estime son prix de base à environ 75 000 $ avant les frais de transport et de préparation.