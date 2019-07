La Audi S6 2020 s’amène avec 444 chevaux

Article par Guillaume Rivard

La nouvelle Audi S6 2020 est prête à prendre d’assaut les routes canadiennes.

Cette berline intermédiaire de performance compte sur un nouveau V6 TFSI biturbo de 2,9 litres qui a été conçu spécifiquement pour maximiser la plage de couple grâce au compresseur électrique alimenté par le système hybride léger de 48 volts.

Vous voulez des chiffres? Les voici : 444 chevaux, 443 livres-pied de couple et une accélération de 0 à 60 mi/h (96 km/h) en 4,4 secondes. En passant, c’est exactement ce qu’on obtient avec les plus récents modèles RS d’Audi.

Avec un temps de réponse inférieur à 250 millièmes de seconde et un régime maximal de 70 000 tours/minute, le compresseur électrique en question élimine le décalage du turbo afin de rendre la voiture explosive dans toutes les situations.

Une autre nouveauté de l’Audi S6 2020 est une boîte automatique Tiptronic à huit rapports mieux adaptée au couple à bas régime du V6, assortie du rouage intégral quattro avec répartition active du couple (jusqu’à 70% à l’avant et jusqu’à 85% à l’arrière selon les conditions).

L’ensemble Sport ajoute un différentiel sport quattro et une direction active aux quatre roues pour plus d’agilité dans les virages et une expérience de conduite plus dynamique en général. Un échappement sport et des étriers de freins rouges sont aussi inclus. Cet ensemble peut être jumelé à la suspension sport avec amortisseurs adaptatifs.

L’extérieur de l’Audi S6 2020 se démarque avec des phares à matrice à DEL ainsi que des éléments de design sportifs, dont des pare-chocs spécifiques aux modèles S, une calandre à barres au fini platine et des boîtiers de rétroviseurs en aluminium. Le becquet avant accentue l’impression de largeur, tandis que les quatre embouts d’échappement et l’insertion du diffuseur au fini chrome noir mat donnent plus de style à la partie arrière. Au choix, les jantes mesurent 20 ou 21 pouces et sont chaussées de pneus de performance.

À l’intérieur, vous trouverez un volant multifonction chauffant avec emblème S, des sièges sport garnis de cuir Valcona avec coutures en diamant et des seuils de portières en inox ornés d’un emblème S illuminé. Le système multimédia MMI à double écran tactile (10,1 pouces en haut, 8,6 pouces en bas) est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Et comment passer sous silence le tableau de bord numérique de 12,3 pouces ou encore l’affichage tête haute en couleur devant le conducteur?

Lorsqu’elle arrivera sur le marché, l’Audi S6 2020 rejoindra la berline A6 régulière (PDSF de 68 200 $) et l’aventureuse familiale A6 Allroad, un tout nouvel ajout à la gamme d’Audi. Son prix reste à confirmer.