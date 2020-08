La bannière A&W réinvente son Rendez-vous pour stopper la sclérose en plaque

Les restaurants A&W dont des succursales se trouvent à Delson et La Prairie s’associent pour une 12e année à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour la campagne «Rendez-vous pour stopper la sclérose en plaques (SP)» mais le feront sous la formule à emporter cette année. Le 20 août, un don de 2$ sera remis à l’organisme pour chaque Teen burger vendu et les Canadiens peuvent donner de différentes façons jusqu’à cette date.

Ce sont les franchisés qui ont eu l’idée de lancer cette édition spéciale de la campagne, vu le contexte actuel de pandémie.

Les amateurs de burgers et autres repas du restaurateur rapide A&W peuvent appuyer la campagne en arrondissant le montant de leur facture pour tout achat, en faisant un don en ligne sur le site rendezvoussp.ca ou en ajoutant un don à leur commande sur l’application mobile A&W, au service à l’auto ou à la livraison effectuée par des partenaires comme Uber Eats.

De plus, pour la première fois cette année, la bannière de restaurants versera à la Société canadienne de la Sclérose en plaques un don de contrepartie représentant la valeur des chèques-cadeaux électroniques Rendez-vous A&W pour stopper la SP achetée d’ici le 20 août.

L’événement sera chapeauté pour une quatrième année par la capitaine de l’équipe nationale canadienne féminine de soccer, deux fois médaillée olympique, Christine Sinclair.

Celle-ci a un lien personnel avec le Rendez-vous A&W pour stopper la SP, car sa mère, Sandi, a reçu un diagnostic de la maladie il y a plus de 30 ans.

«Je suis très reconnaissante du fait que la campagne évolue de façon si créative, souligne l’athlète. En tant que Canadienne, je suis fière de venir en aide de façon concrète aux gens qui, comme ma mère, sont atteints de SP et qui ont besoin de soutien plus que jamais. Grâce à cette campagne, nous cherchons à rassembler notre nation en vue de favoriser la sensibilisation et le soutien à cette cause importante.»

La chaîne comptant plus de 1 000 restaurants au pays espère amasser plus d’un million de dollars, ce qui porterait à plus de 16 M$ le total des fonds recueillis à ce jour pour la Société canadienne de la SP.

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde, et plus de 77 000 Canadiens sont atteints de SP. Environ onze Canadiens reçoivent un diagnostic de SP chaque jour, et les femmes sont exposées à un risque de SP trois fois plus élevé que les hommes.