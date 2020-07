La bibliothèque de Saint-Constant déménagera à la fin juillet

Le déménagement de la bibliothèque du Quartier de la gare dans ses nouveaux locaux au 162, boul. Monchamp est prévu à la fin juillet, indique la Ville de Saint-Constant.

«Étant donné que les collections sont peu à peu retirées de la circulation pour être relocalisées dans le nouvel emplacement, les abonnés sont invités à faire leurs emprunts dès maintenant par le biais du service de prêt personnalisé sans contact», rapporte la Municipalité.

Pour connaître la procédure: Un service de prêt sans contact à la bibliothèque de Saint-Constant



Le nombre de prêts et la durée des emprunts ont été revus à la hausse. Les abonnés peuvent se procurer jusqu’à 20 livres et 5 DVD par carte citoyenne. D’ici la fermeture de la bibliothèque, les heures d’ouverture demeurent les mêmes et les retours de documents doivent être faits dans la chute située à l’extérieur. La bibliothèque demeure ouverte au public, mais sur rendez-vous seulement.

Le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, souhaite faire de la nouvelle bibliothèque un lieu de socialisation à l’ambiance stimulante, dynamique et posé.

«Ce pôle d’attraction pour les familles sera situé plus près des écoles primaires et des centres de la petite enfance et présentera également aux adolescents un espace novateur, ludique et reflétant leur style de vie», a-t-il affirmé par voie de communiqué.

