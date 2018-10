La BMW i3 2019 disposera d’une plus grande autonomie

Article par Michel Deslauriers

La petite voiture 100% électrique de BMW obtiendra une fois de plus une batterie de plus grande capacité, qui fera augmenter son autonomie d’environ 30%, selon les dires du constructeur.

Grâce à son bloc-batteries de 42,2 kWh, la i3 serait en mesure d’afficher une autonomie maximale estimée à 246 kilomètres, en hausse par rapport à l’édition 2018 qui pouvait rouler jusqu’à 183 kilomètres sur une pleine charge – selon les données publiées par Ressources naturelles Canada.

Lors de l’introduction de la i3 sur le marché pour le millésime 2014, sa batterie disposait d’une capacité de 22,6 kWh, conférant à la voiture une autonomie d’environ 130 km. En 2017, la capacité de la batterie avait été augmentée à 33 kWh. Dans tous les cas, les dimensions des batteries sont demeurées inchangées.

L’option du prolongateur d’autonomie, populaire auprès des acheteurs de BMW i3 au Canada, est toujours disponible. Le constructeur n’a pas encore obtenu la certification de RNCan quant à son autonomie, mais on avance une amélioration similaire à celle de la i3 100% électrique. On verrait donc le rayon d’action de la i3 REx grimper de 156 à environ 203 km, avant de miser sur l’apport du moteur à essence et de son petit réservoir, prolongeant l’autonomie de 129 km.

La i3 de 170 chevaux et la i3s de 180 chevaux seront reconduites, qui accélèrent de 0 à 100 km/h en 7,3 et 6,9 secondes, respectivement. On complète les mises à jour avec une nouvelle teinte de carrosserie et quelques changements de coloris de l’habitacle. Les prix de la BMW i3 2019 n’ont pas encore été annoncés, mais la voiture sera mise en vente au Canada au mois de décembre.