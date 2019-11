La BMW M2 CS de 444 chevaux s’en vient au Canada

Article par Guillaume Rivard

La division M de BMW lance une édition limitée exclusive de la Série 2 pour la première fois. Et la bonne nouvelle est que les Canadiens pourront en commander une.

Suivant les traces des M3 CS et M4 CS de la génération sortante, la nouvelle BMW M2 CS se veut encore plus performante que l’actuelle M2 Competition.

Alors que cette dernière produit 405 chevaux grâce à un moteur M TwinPower Turbo à six cylindres en ligne de 3,0 litres et qu’elle accélère de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes, la M2 CS bénéficie de réglages qui la poussent à 444 chevaux et lui permettent de compléter le même sprint en aussi peu que 4,0 secondes. Son couple maximal s’élève à 405 livres-pied.

Les puristes conserveront sans doute la boîte manuelle à six rapports, mais sachez que la boîte à double embrayage M à sept rapports en option rend la voiture plus rapide.

Le double échappement de la M2 CS comprend deux clapets à commande électronique pour moduler sa sonorité et les quatre sorties en inox arborent toutes l’emblème M.

Attendez-vous également à une maniabilité exceptionnelle grâce à la suspension M adaptative (avec modes Confort, Sport et Sport+), aux freins M Sport avec étriers rouges (des freins M en carbone-céramique sont optionnels), au différentiel M actif et au mode dynamique M. Des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 chaussent des roues légères de 19 pouces avec, au choix, un fini noir lustré ou or mat.

Le capot est plus léger de 50% grâce à l’utilisation de plastique renforcé de fibre de carbone et sa prise d’air centrale refroidit le moteur tout en améliorant l’appui au sol, selon BMW. Le toit est fait du même matériau que le capot, tandis que le nouveau becquet avant, l’aileron sur le coffre et le diffuseur arrière sont en fibre de carbone. La carrosserie arbore une peinture Bleu Misano exclusive.

À l’intérieur, on retrouve des sièges sport M de conception légère dérivés de la M4 CS. Leurs dossiers sont revêtus de cuir Merino et de suède Alcantara avec des coutures rouges contrastantes. Un volant sport M garni d’Alcantara est disponible.

Les spécifications exactes et le prix pour le marché canadien seront annoncés à l’approche de la mise en vente de la BMW M2 CS en avril 2020. À titre de référence, la M2 Competition s’affiche à partir de 71 250 $.