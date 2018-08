La BMW Série 3 2019… habillée en camouflage

Article par Michel Deslauriers

Une fois de plus, BMW lance un modèle, nouveau ou redessiné, et nous la révèle d’abord habillé d’un wrap qui cache les détails esthétiques. La BMW Série 3 berline 2019 semble prête pour la commercialisation, avec une forme générale qui nous rappelle à la fois la génération actuelle de la voiture ainsi que la Série 5.

La Série 3 montrée ici a été testée sur la portion Nordschleife du Nürburgring, également nommée Green Hell. Selon BMW, la suspension, la direction et les freins de la voiture ont été entièrement repensés, cherchant à rehausser le confort de roulement et les performances dynamiques.

Le centre de gravité de la nouvelle génération aurait été abaissé de 10 millimètres, la répartition de poids avant/arrière serait fixée à un parfait 50:50 et le poids en général serait réduit d’au plus 55 kilogrammes. La structure de la voiture est plus rigide, les voies avant et arrière ont été élargies et le carrossage des roues a été augmenté. Une suspension sport M sera disponible également, avec une hauteur de caisse réduite de 10 mm, des roues de 18 pouces et des pneus mixtes avant/arrière. BMW dit que la suspension plus sportive sera beaucoup plus ferme que celle de série, et sera jumelée à une direction sportive à ratio variable.

De plus, le constructeur allemand confirme que la Série 3 introduira le quatre cylindres le plus puissant jamais installé dans un véhicule de production BMW, alors que sa consommation sera réduite de 5%. L’actuel quatre cylindres turbo de 2,0 litres développe 248 chevaux. Il sera géré par une boîte automatique à huit rapports révisée, et on ne sait pas encore si une boîte manuelle sera disponible.

La BMW Série 3 2019 devrait être officiellement dévoilée cet automne.