La BMW Série 8 Gran Coupé 2020 s’amène

Article par Guillaume Rivard

La gamme de la BMW Série 8 s’agrandit une fois de plus avec le lancement de la Série 8 Gran Coupé 2020.

Après le Coupé, le Cabriolet et les M8, ce grand coupé à quatre portes sera disponible en version M850i xDrive à rouage intégral lors de son arrivée sur le marché canadien en septembre.

Par rapport au coupé, la nouvelle BMW Série 8 Gran Coupé mesure environ 23 cm de plus en longueur, 3 cm de plus en largeur et 5,5 cm de plus en hauteur, tandis que son empattement est allongé de 20 cm. Sa voie arrière est aussi la plus large (167 cm) de toutes les voitures BMW.

De telles proportions confèrent à la Gran Coupé une posture athlétique, mais également un intérieur plus spacieux. Le dégagement pour la tête, les jambes et les épaules aux places arrière augmente respectivement d’environ 9 cm, 18 cm et 19,5 cm, alors que le coffre peut contenir 20 litres supplémentaires.

Au-dessus se trouve un toit panoramique qui apporte beaucoup de lumière dans l’habitacle. Un peu plus tard, la M850i xDrive Gran Coupé proposera en option un toit en fibre de carbone qui réduit le poids et abaisse le centre de gravité pour offrir une meilleure tenue de route.

À propos, divers matériaux légers contribuent à alléger la BMW Série 8 Gran Coupé 2020. Les portières, le capot, le toit, le sous-cadre du moteur et le support du pare-chocs arrière sont en aluminium, le couvercle du coffre est en plastique résistant aux impacts, le support du tableau de bord se compose de magnésium et le tunnel de transmission emploie partiellement du plastique renforcé de fibre de carbone.

Dans le chic habitacle garni de cuir Nappa, la console centrale est exclusive à la Série 8 Gran Coupé, elle qui continue à l’arrière où elle sépare les deux sièges. Les dossiers se rabattent dans une proportion de 40/20/40 pour s’adapter à différents besoins de transport. De plus, chaque occupant arrière a ses propres commandes de température, des bouches d’air, un plateau de rangement et des ports USB-C.

Six ou huit cylindres

Offertes dans d’autres marchés, les BMW 840i et 840i xDrive Gran Coupé sont alimentées par un moteur TwinPower Turbo à six cylindres en ligne de 3,0 litres qui génère 335 chevaux et 368 livres-pied de couple. Elles accélèrent de 0 à 60 mi/h (96 km/h) en 4,9 et 4,6 secondes, respectivement.

La BMW M850i xDrive Gran Coupé que nous recevrons ici renferme un moteur TwinPower Turbo à huit cylindres de 4,4 litres qui développe 523 chevaux et 553 livres-pied de couple. Son temps d’accélération est de 3,7 secondes et elle émet un son plus prononcé grâce à l’échappement sport.

Une boîte automatique Steptronic à huit rapports plus légère et plus efficace, assortie de palettes au volant, accompagne le moteur.

Notons enfin que la plateforme plus longue et plus large de la Série 8 Gran Coupé rehausse le confort de roulement et la stabilité à haute vitesse. Le rouage intégral fait par ailleurs équipe avec une direction active aux quatre roues.

La production de la BMW Série 8 Gran Coupé 2020 doit débuter le mois prochain. Les prix canadiens seront annoncés ultérieurement, mais sachez que le coupé M850i xDrive se vend à partir de 124 000 $.