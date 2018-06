La BMW Z4 2019 prend forme

Article par Michel Deslauriers

Fidèle à son habitude de publier des images de ses nouveaux modèles bien camouflés d’un wrap au motif psychédélique, BMW vient de diffuser quelques clichés de la troisième génération de son petit roadster Z4.

On voit la voiture effectuer des tours de piste au centre d’essais du constructeur à Miramas, dans le sud de la France. On reconnaît la forme générale de la voiture par son long capot, et l’on semble avoir conservé les blocs optiques étirés du concept présenté l’an dernier.

On annonce que la version la plus puissante du roadster sera la Z4 M40i, qui sera équipée d’un moteur six cylindres en ligne. Cette Z4 dispose d’une suspension abaissée avec des amortisseurs à contrôle électronique, des pneus de taille différente avant et arrière, un système de freinage M ainsi qu’un verrouillage électronique du différentiel arrière. On s’attend également à une version de la Z4 munie d’un quatre cylindres turbo, comme c’était le cas dans l’ancienne voiture qui nous a quittés en 2016. D’ailleurs, on dit de la BMW Z4 2019 qu’elle sera sensiblement plus dynamique que la génération précédente.

Par contre, le toit rigide à commande électrique de l’ancienne Z4 sera remplacé par un toit en tissu.

Le nouveau roadster pourrait être officiellement dévoilé au prochain Salon de l’auto de Francfort, qui se déroulera au mois de septembre prochain.