La Bugatti La Voiture Noire vendue pour près de 25 M$

Article par Guillaume Rivard

Vous vous rappelez la supervoiture ultra exclusive et dispendieuse appelée « La Voiture Noire » que Bugatti a dévoilée en mars au Salon de l’auto de Genève? Celle qui ne sera produite qu’en un seul exemplaire?

Elle effectue une première visite en sol américain cette semaine dans le cadre de la Monterey Car Week et du Concours d’élégance de Pebble Beach, en Californie.

Plus que son design inspiré des Chiron et Divo ou encore sa construction entièrement en fibre de carbone, c’est son prix astronomique qui a retenu l’attention. Bugatti l’annonçait à 11 millions d’euros, l’équivalent de 16,3 M$ CAD, mais on vient d’apprendre que son mystérieux acheteur aurait payé environ 24,9 M$ CAD une fois toutes les taxes comprises dans le calcul.

La réservation avait été faite avant même que la voiture soit construite et Bugatti mentionne que la livraison se fera dans deux ans, voire plus, le temps de compléter l’habitacle et d’ajouter le moteur qui ne s’y trouve pas encore.

Puisqu’on en parle, le W16 de 8,0 litres à quadruple turbocompresseur est le même que dans la Chiron. Il développe une puissance de 1 480 chevaux et un couple de 1 180 livres-pied, respire par le biais de six tuyaux d’échappement, accélère de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et atteint une vitesse maximale de 420 km/h.

La Voiture Noire, qui célèbre le 110e anniversaire de la compagnie, porte le nom d’une des quatre Type 57 SC Atlantic créées par le fils d’Ettore Bugatti, Jean, durant les années 1930. Si vous croyez qu’elle est chère, dites-vous que chacun de ces fabuleux coupés d’antan vaut aujourd’hui au moins le triple!