La Cadillac ATS prend sa retraite au Canada

Article par Michel Deslauriers

La semaine dernière, la nouvelle comme quoi la berline ATS serait abandonnée a commencé à circuler, mais voilà que GM Canada confirme l’abandon du coupé ATS également.

Afin de préparer les usines d’assemblage pour une nouvelle génération de berlines Cadillac, la petite ATS ne sera pas reconduite en 2019. Du moins au Canada, puisqu’aux États-Unis, on aura encore droit au coupé durant le millésime 2019.

La marque misera donc sur trois berlines, la plus grosse demeurant la Cadillac CT6 introduite en 2016. On lancera donc deux nouveaux modèles dans les prochains mois ou la prochaine année, s’appelant vraisemblablement la CT4 et la CT5. Elles remplaceront également la CTS et la XTS, qui pourrait disparaître après l’année-modèle 2019.

Évidemment, on s’apprête à agrandir la famille des VUS Cadillac avec le nouveau XT4, qui se joindra au XT5 et à l’Escalade.

Depuis son arrivée sur le marché canadien en 2012, en tant que modèle 2013, la Cadillac ATS s’est avérée de loin la voiture la plus populaire de la marque.