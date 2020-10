La campagne de vaccination contre la grippe est lancée

La saison de la grippe pourrait venir compliquer les choses dans le milieu de la santé.

Toutefois, les cliniques de vaccination contre la grippe saisonnière du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest débutent.

Dès le 2 novembre, il sera possible d’obtenir le vaccin. Les cliniques fonctionneront toutefois sur rendez-vous seulement. Les personnes se présentant à la clinique de vaccination sans rendez-vous pourront se voir refuser l’accès.

Pour qui ?

Les rendez-vous dans les cliniques de vaccination seront réservés aux personnes considérées plus à risques de développer des complications de la grippe. Soit les personnes atteintes de certaines maladies chroniques.

On note parmi celles-ci les troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques comme la fibrose kystique, l’asthme, maladie pulmonaire et d’autres. Il est aussi question des états chroniques comme le cancer, le diabète, les troubles hépatiques ou d’autres. Les conditions médicales tels les troubles cognitifs, troubles neuromusculaires, lésions médullaires.

Il est aussi recommandé pour les personnes âgées de 75 ans et plus ; les femmes enceintes en bonne santé, durant les deuxième et troisième trimestres de leur grossesse ; ou les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, quel que soit le stade de la grossesse.

La vaccination sera aussi utile aux proches, résidant sous le même toit et les aidants naturels des personnes mentionnées ci-haut et des enfants de moins de 6 mois. Enfin, on le conseille fortement aux travailleurs de la santé, en particulier pour ceux qui donnent des soins directs aux patients en centre hospitalier et en CHSLD.

Notez que les adultes âgés de 60 à 74 ans et les enfants âgés de 6 à 23 mois en bonne santé pourront recevoir le vaccin gratuitement dans les pharmacies, GMF et cliniques médicales de la région.

Prendre un rendez-vous

Les personnes admissibles doivent dès maintenant prendre rendez-vous en ligne sur le site www.clicsanté.ca. Simple, rapide et confidentiel, ce site permet aux personnes de prendre un rendez-vous à l’endroit, à la date et à l’heure qui leur convient le mieux.

Les personnes ayant besoin de soutien pour la prise de rendez-vous en ligne peuvent joindre une personne-ressource au 1 888 593-5116. Une téléphoniste pourra les aider à prendre rendez-vous.

Considérant la pandémie actuelle, la fréquentation des cliniques de vaccination est interdite à toute personne présentant des symptômes associés à la COVID-19.

Il est possible d’obtenir plus de renseignements sur la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. On visite le www.vaccincontrelagrippe.com.