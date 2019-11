La campagne de vaccination contre la grippe est lancée

Tous les résidents du territoire couvert par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest qui désirent recevoir le vaccin contre la grippe saisonnière sont invités à prendre rendez-vous en ligne dès maintenant au www.clicsante.ca.

Certaines personnes sont considérées plus à risque de développer des complications de la grippe. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec indique que, pour celles-ci, la vaccination contre la grippe demeure la meilleure façon de se protéger et de minimiser les risques.

La vaccination est recommandée et offerte gratuitement aux: