La campagne Mondou Mondon récolte plus de 125 000 $

La troisième édition de la campagne Mondou Mondon a permis à Mondou de récolter plus de 125 000$ au profit des refuges. Se déroulant du 2 au 29 juillet, cette grande campagne de financement se tenait dans les 67 magasins Mondou du Québec, et en ligne au Mondou.com.

Un grand total de 406 000$ ont ainsi pu être remis aux refuges pour animaux au cours des trois dernières années, et ce, grâce à la générosité de la population et des clients de Mondou.

«Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont une fois de plus été fidèles au rendez-vous cette année, malgré le contexte exceptionnel engendré par la crise de la COVID-19, commente le chef de la direction de Mondou Martin Deschênes. Grâce à vous, les refuges du Québec seront en mesure de poursuivre leur mission qui prend tout son sens durant l’été, alors que la période des déménagements engendre l’abandon de nombreux animaux de compagnie.»

Les sommes amassées seront redistribuées à plusieurs refuges répartis partout au Québec. Afin d’aider le plus grand nombre d’animaux possible, Mondou s’est engagée à soutenir une vingtaine de refuges de petite taille, en plus de financer une douzaine de projets d’envergure dans de grands refuges partenaires. Les dons recueillis serviront notamment à la rénovation des refuges, à la stérilisation des animaux pour les gens à faibles revenus, à l’achat d’équipement et de nourriture, aux frais médicaux ainsi qu’à l’organisation d’événements de micropuçage et d’adoption.

Pour cette 3e édition de la campagne Mondou Mondon au profit des refuges, le public était convié à contribuer de différentes façons: en se procurant le carnet de notes illustré par Laurent Pinabel, en achetant le bracelet à l’effigie de la campagne ou encore en faisant des dons à la caisse, en magasin, ou en ligne.

Depuis sa fondation, Mondou se fait un devoir de soutenir plusieurs causes touchant le bien-être animal et la communauté. Ce printemps, dans le contexte de la crise de la COVID-19, l’entreprise familiale québécoise a remis une somme de 110 000$ en produits et cartes-cadeaux aux organismes Moisson ainsi qu’aux refuges pour animaux abandonnés de plusieurs régions du Québec. Par ce geste, Mondou tenait à venir en aide aux propriétaires d’animaux en difficulté et ainsi éviter que ceux-ci soient contraints d’abandonner leur animal pour des raisons financières.

(Source: Mondou)