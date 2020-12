La carcasse d’un chevreuil se retrouve dans une cour à Candiac

Michelle Malafaia a eu toute une surprise le matin du 7 décembre, alors qu’un chevreuil décédé s’est retrouvé coincé sur la clôture dans sa cour. Heureusement, la carcasse de l’animal a été ramassée rapidement.

Jacinthe Lauzon, directrice des communications à Candiac, explique que la procédure relevant du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs dans ces cas varie en fonction de l’espèce.

«Si une carcasse est de trop grande taille pour être mise dans un sac et jetée aux ordures ménagères, vous pouvez vous informer auprès de votre municipalité de la marche à suivre dans cette situation», peut-on lire sur le site Web du gouvernement.

Dans ce cas-ci, Candiac a reçu une demande officielle à 11h20 et un peu plus d’une heure plus tard, un représentant de l’Arche de Noé, un service de contrôle animalier contacté par la Municipalité, a disposé de l’animal.

Mme Malafaia souligne que le processus s’est déroulé «très bien et très vite».

Autres animaux

Dans le cadre d’un programme de surveillance de la rage du raton laveur, les ratons laveurs, les mouffettes et les renards trouvés malades ou morts en Estrie ou en Montérégie doivent être signalés au 1 877 346-6763 ou à l’aide d’un formulaire électronique disponible sur le site Web du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs, précise Jacinthe Lauzon, directrice des communications à Candiac.