La CETAM fait don d’une ambulance au Collège John Abbott

La Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) a fait don d’une ambulance pour le programme des soins médicaux du collège John Abbott, le 12 novembre.

«Il est primordial pour la CETAM de s’impliquer directement où nos futurs paramédics sont formés, a mentionné le directeur général de la CETAM, Martin Benoit. Apprendre avec une vraie ambulance, moderne et à la fine pointe, ne peut qu’améliorer leur expérience et leur faire découvrir le plus beau métier du monde.»

Le coordonnateur du programme au collège, Martin Poirier, a apprécié le don. Il a précisé que le collège John Abbott est le seul au Québec à offrir le programme de soins paramédicaux d’urgence en anglais.

«Nous offrons ce programme d’études depuis plus de 10 ans et, bon an mal an, ce sont une centaine d’étudiants qui sont inscrits à ce programme. Un des outils essentiels à leur apprentissage est sans contredit l’ambulance qui est utilisée dans tous les cours», a-t-il admis.

«L’ambulance est un outil nécessaire au développement des compétences des étudiants et à l’atteinte de leur plein potentiel. Nous sommes très reconnaissants de la générosité de la CETAM», a ajouté le directeur des études, Gordon Brown.