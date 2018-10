La Chambre de commerce demande une rencontre avec le futur ministre des Transports

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Archives

Au lendemain de l’élection du nouveau gouvernement du Québec, la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) souhaite rencontrer le futur ministre des Transport dans un avenir rapproché.

La CIRSS souhaite discuter du plan d’action envisagé pour l’élargissement de l’autoroute 30 et des visées pour assurer une fluidité durable sur cet axe routier névralgique et crucial pour le développement économique de la Rive-Sud.

La CCIRS a également tenu à féliciter le nouveau premier ministre, François Legault, les nouveaux députés de son territoire ainsi que tous les députés sortants.

«La CCIRS souhaite vivement avoir l’occasion de collaborer avec eux, dans les dossiers et enjeux portés en commun et qui contribueront à la croissance économique de notre région, mentionne l’organisation par voie de communiqué. De plus, elle tient à assurer son entière collaboration, dans tous les aspects qui pourraient stimuler l’entrepreneuriat, le transport, la main d’œuvre et la place des femmes dans le monde des affaires.»