J’ai comme l’impression qu’on a affaire à un petit prodige ici!

Ses deux accompagnateurs en sont restés bouche bée, si bien que l’un d’entre eux a carrément dit qu’il refusait de frapper la balle après une telle performance.

Le plus drôle, c’est que le garçon n’y croyait pas non plus, si bien qu’il a dévalé la pente en courant pour s’assurer que c’était bien vrai.

Un trou d’un coup dont il va certainement se rappeler longtemps!

