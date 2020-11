La chanteuse Roxane Bruneau tourne son clip à Sainte-Martine

Les paysages naturels et culturels de Sainte-Martine se retrouvent dans le dernier vidéoclip de la chanteuse Roxane Bruneau.

La chanteuse Roxane Bruneau était de passage à Sainte-Martine le 27 septembre pour tourner le clip de la chanson Aime-moi encore.

L’artiste s’est laissé charmer par l’environnement de la municipalité. «Le bord de l’eau, je trouve ça beau. La scène où nous étions proches d’un champ aussi. J’aime le fait que ce soit loin de la ville. La pression descend d’une coche», lance-t-elle.

Le tournage du vidéoclip Aime-moi encore s’est déroulé à l’intérieur de la salle de spectacle Le Vieux Sainte-Martine; «l’endroit idéal» pour «recréer l’esprit d’un bar Karaoké», précise l’attaché de presse Kevin Lalancette. L’équipe s’est également déplacée dans les parcs et des rues de la municipalité pour capter des scènes extérieures. Pandémie oblige, la préparation du vidéoclip a exigé une diminution du nombre de personnes sur le plateau et le port du masque chez les acteurs, entre autres.

Une chanson écrite en deux temps

Roxane Bruneau a écrit la chanson Aime-moi encore en deux temps. Elle avait composé le refrain il y a deux ans, avant de le récupérer plusieurs mois plus tard. «Je l’avais laissé mourir là sur une feuille de papier. Au moment d’écrire l’album au complet, j’ai fouillé dans mes notes et j’ai trouvé ça et le potentiel d’écrire la chanson au complet», confie-t-elle.

La pièce, en nomination dans la catégorie chanson de l’année au Gala de l’ADISQ le 1er novembre, aborde la crainte de perdre l’autre, dans un couple. «Aime-moi encore c’est est-ce qu’après plusieurs années et deux confinements, toi et moi ça dure encore», explique l’artiste originaire de Saint-Philippe. Roxane Bruneau voit cette chanson comme une suite de Des p’tits bouts de toi qui met l’accent sur la rencontre entre deux personnes, le coup de foudre.

Un 2e album

Aime-moi encore compte parmi les 12 chansons originales du second album de Roxane Bruneau, Acrophobie, qui sera lancé le 13 novembre en format physique et sur les plateformes numériques. La chanteuse a produit l’opus avec son complice, le guitariste Mathieu Brisset.

Si les mesures sanitaires le permettent, Roxane Bruneau entreprendra la tournée Éphémère, le 4 décembre.