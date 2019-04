La Chevrolet Corvette 2020 créera 400 emplois

Article par Guillaume Rivard

Avec la demande qui devrait augmenter pour la Chevrolet Corvette de nouvelle génération à moteur central, General Motors a annoncé hier l’ajout d’un deuxième quart de travail et d’au moins 400 emplois horaires à son usine d’assemblage de Bowling Green, au Kentucky.

Plus d’un million de Corvette ont été fabriquées depuis l’ouverture de ce site en 1981. Grâce à une main-d’œuvre qui dépassera maintenant les 1 300 ouvriers, la production sera plus efficace et les délais de livraison seront vraisemblablement raccourcis.

« Le statut emblématique de la Corvette est grandement attribuable aux hommes et aux femmes de Bowling Green, où elle est produite en exclusivité depuis près de 40 ans, a déclaré la PDG de General Motors, Mary Barra. C’est le personnel qui peut assembler une Corvette de nouvelle génération digne de son passé historique et de son avenir excitant. »

Depuis 2011, GM a investi plus de 900 M$ US dans l’usine de Bowling Green, notamment pour accroître la production de moteurs, créer un nouvel atelier de carrosserie et de peinture, développer un nouveau centre de fabrication de performance et apporter diverses autres améliorations.

Comme nous vous l’avons appris récemment, la Chevrolet Corvette 2020 sera dévoilée le 18 juillet prochain.

GM demeure très discrète au sujet de la voiture, mais a quand même fait défiler un prototype camouflé dans les rues de Manhattan une semaine avant le Salon de l’auto de New York 2019. D’autres informations, incluant peut-être quelques données techniques, risquent de nous parvenir au compte-goutte à l’approche du lancement officiel.

Par ailleurs, le dernier exemplaire de la Corvette de génération actuelle sera mis à l’encan cet été au profit de la Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation, qui vient en aide aux familles des militaires et des premiers répondants ayant sacrifié leur vie pour protéger celle des autres.