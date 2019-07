La Chevrolet Malibu cessera d’être produite en 2024

Article par Guillaume Rivard

Le glas commence à sonner pour la Chevrolet Malibu, cette berline intermédiaire américaine qui ne figurait pas parmi les six voitures abandonnées par General Motors l’automne dernier dans le cadre de son processus de rationalisation en Amérique du Nord.

Selon ce qu’avance Automotive News, la Malibu restera au programme pendant encore cinq ans, après quoi elle cessera d’être produite à l’usine de Fairfax, au Kansas (qui assemble également le Cadillac XT4).

La génération actuelle de la Chevrolet Malibu est la neuvième. Introduite pour l’année-modèle 2016, elle bénéficie d’une mise à jour pour 2019 qui comprend quelques retouches esthétiques et des commodités supplémentaires. Gageons qu’une autre surviendra en 2021 ou 2022 pour l’aider à demeurer dans le coup jusqu’à sa mort définitive.

Des deux côtés de la frontière, les ventes de la Malibu sont en baisse depuis quelques années et la tendance va en s’empirant. Au Canada, par exemple, la diminution de 16% en 2018 s’est accrue à 27% durant les six premiers mois de 2019.

Le sort de la Malibu dans les autres marchés de la planète demeure inconnu. Sa plus grande rivale en Amérique du Nord, la Ford Fusion, prendra sa retraite après 2020.

Avec l’élimination des Chevrolet Volt, Cruze, Impala et éventuellement de la Malibu, la marque à la croix dorée se retrouvera sans aucune berline, mais un mélange de petites voitures à hayon (Spark, Bolt EV) et de voitures sport (Camaro, Corvette).

Pendant ce temps, Cadillac met de côté toutes ses berlines actuelles et espère repartir en neuf avec les nouvelles CT4 et CT5. Chez Buick, la LaCrosse sera bientôt disparue et on craint pour la survie de la Regal.

Puisque GM compte lancer 20 nouveaux modèles électriques d’ici 2023 à travers le monde, est-ce que la Malibu renaîtra sous la forme d’un véhicule à batterie? C’est à suivre…