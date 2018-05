La Chevrolet Sonic sera elle aussi éliminée

Article par Le Guide de l’auto

Une autre semaine passe et une autre voiture entend le glas sonner. Peu de temps après que Ford ait annoncé l’abandon de la plupart de ses voitures et que General Motors ait envoyé la Cadillac ATS à la retraite, on apprend que Chevrolet cessera de vendre la Sonic au Canada au terme de l’année-modèle 2018 qui se termine en juillet.

« Ce changement permettra à Chevrolet de concentrer sa stratégie de voitures dans des secteurs où il y a plus d’intérêt de la part des consommateurs, plus précisément avec la Spark du côté des sous-compactes et la Cruze du côté des compactes », la compagnie a-t-elle écrit dans un communiqué.

On savait que Chevrolet avait déjà investi dans la Spark pour l’année-modèle 2019 (sans parler des Cruze et Cruze à hayon ainsi que de la Malibu). Les dirigeants affirment voir un bon volume de ventes et des parts de marché à saisir dans le segment des petites voitures au cours des années à venir, mais il semble qu’il n’y ait plus de place pour deux modèles Chevrolet après quelques années de coexistence.

La singulière Spark remporte donc la bataille au détriment de la plus conventionnelle Sonic. Cette dernière avait pourtant de beaux atouts dans son jeu, comme la distinction d’avoir été nommée la petite voiture la plus fiable en 2017 par J.D. Power, un ensemble RS d’allure sportive, un écran multimédia de sept pouces de série, l’application mobile myChevrolet de même que l’option d’un moteur turbocompressé de 1,4 litre développant 138 chevaux et un couple de 148 livres-pied, de quoi livrer des accélérations fringantes. Les acheteurs pouvaient aussi se la procurer en format berline à quatre portes ou encore avec un hayon.

Toutefois, avec un PDSF de base de 18 195 $, la Sonic coûtait presque le double de la moins chère des Spark (9 995 $) et, bizarrement, elle se voulait même plus dispendieuse que la berline Cruze, pourtant plus spacieuse, plus puissante et plus économe d’essence. Bref, il y a fort à parier que peu de gens vont perdre des minutes de sommeil en raison de la mort de la Sonic au Canada.

La question qu’on se pose maintenant, c’est : quel modèle disparaîtra ensuite?