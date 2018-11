La Chevrolet Spark est maintenant la voiture neuve la moins chère au Canada

Article par Michel Deslauriers

Depuis le 1er mai 2018, tous les véhicules passagers construits pour être vendus au Canada doivent être équipés de série d’une caméra de recul. La plupart des voitures et des camions le proposaient déjà, mais il restait encore quelques modèles dans lesquels on devait l’obtenir en option.

C’était le cas de la Nissan Micra 2018 qui se détaillait à partir de 9 988 $ avant les frais de transport et de préparation. La version S de base misait sur une chaîne audio très basique, sans écran d’affichage ni connectivité Bluetooth, mais depuis peu, afin d’accueillir la caméra de recul devenue obligatoire, la Micra propose désormais le même système multimédia dans toutes ses déclinaisons.

On a donc maintenant droit à une chaîne intégrant un écran non tactile de sept pouces, la compatibilité Bluetooth et un port USB, mais toujours deux haut-parleurs. Les versions SV et SR comptent plutôt sur quatre haut-parleurs et des commandes auxiliaires montés au volant.

Par conséquent, le PDSF de base de la Nissan Micra grimpe à 10 488 $, soit une hausse de 500 $.

La Chevrolet Spark 2019, quant à elle, maintient son PDSF de 9 995 $ avant les frais de transport et de préparation, qui inclut depuis 2016 un écran tactile de sept pouces, quatre haut-parleurs, une connectivité Bluetooth, deux ports USB, une intégration Apple CarPlay et Android Auto ainsi qu’une borne Wi-Fi 4G LTE intégrée (forfait de données en sus). La Spark devient donc la voiture la moins chère au Canada.

Tout juste derrière la Micra, on retrouve la Mitsubishi Mirage 2018 à hayon, se détaillant à partir de 10 998 $ avant les frais de transport et de préparation. Elle comprend une chaîne audio à quatre haut-parleurs, un port USB, une connectivité Bluetooth et des commandes auxiliaires au volant.