La CMM crée la table métropolitaine sur la culture

Le milieu artistique et culturel, durement éprouvé par la crise, pourra bientôt bénéficier des travaux de la table métropolitaine sur la culture, une nouvelle instance mise sur pied par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

La table, formée de représentants issus du milieu municipal, du milieu culturel, du gouvernement du Québec et du monde des affaires, aura pour mandat de documenter la situation du secteur dans le contexte de la pandémie et de recommander des mesures d’urgence supplémentaires et complémentaires à celles déjà mises en place pour soutenir les entreprises et organisations culturelles et favoriser leur relance.

Une analyse complète des enjeux quant à son développement sera élaborée, avant la proposition d’un plan d’action métropolitain.

Le directeur général du Théâtre de la Ville Franck Michel et Christian Laforce du Bureau de la Culture à Longueuil sont les membres issus de l’Agglomération de Longueuil.

L’organisme Culture Montérégie, Michel Vallée, du Service de la culture de Vaudreuil-Dorion, ainsi que Caroline Cloutier, de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, sont les représentants de la Couronne Sud.

Une première rencontre virtuelle dès le 7 mai établira plus précisément le rôle, la composition et le mode de fonctionnement de la table.

«Déjà vulnérable en temps normal, le milieu artistique et culturel pourra profiter d’une vision métropolitaine pour trouver des voies de sortie à la crise et retrouver le dynamisme qui le caractérise et qui contribue à faire rayonner le Grand Montréal», a souligné la présidente de la table et mairesse de Repentigny Chantal Deschamps. (A.D.)