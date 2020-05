La collecte de branches reprend à Saint-Constant

La collecte de branches en bordure de rue de la Ville de Saint-Constant, qui avait été mise sur pause en raison de la COVID-19, reprend du service et durera plusieurs semaines.

Comme c’est le cas depuis 2018, la collecte est divisée en trois secteurs, en fonction des districts et de la carte électorale.

Secteur A (districts 2, 6 et 7):

Semaines du 3 et du 24 mai

Secteur B (districts 4, 5 et 8):

Semaines du 10 et du 31 mai

Secteur C (districts 1 et 3):

Semaines du 17 mai et du 7 juin

«Comme les années passées, deux semaines de collectes se feront dans chacun des secteurs. D’une part pour laisser plus de temps aux Constantins de mettre leurs branches en bordure de rue et, d’autre part, pour permettre à la Ville de récupérer ce qui n’aura pu être ramassé lors de la première collecte, au cas où celle-ci serait trop volumineuse», explique le maire, Jean-Claude Boyer.

Pour faciliter la collecte des branches, celles-ci doivent être empilées devant la résidence du citoyen dès 7h le jour de la collecte, être déposées le tronc vers la chaussée, en bordure de rue, et permettre un libre accès à la voie publique et au trottoir.