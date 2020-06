La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries change de nom

En vertu de l’adoption du projet de loi 40, les commissions scolaires deviennent des centres de services scolaires à compter du lundi 15 juin. Ainsi, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries est désormais appelée le Centre de services scolaires Grandes-Seigneuries.

L’organisation a effectué le changement sur son site Web, où on voit le nouveau nom accompagné du logo du gouvernement du Québec.

Le projet de loi 40, adopté sous le bâillon en février, modifie la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires. Le conseil de commissaire sera dorénavant remplacé par un conseil d’administration au sein duquel des parents, des citoyens et des membres du personnel siégeront. Ils entreront en poste plus tard que prévu, soit le 15 octobre, en raison de la pandémie.

D’ici à ce que le nouveau conseil d’administration se réunisse, la direction générale est invitée à mettre en place un comité consultatif, composé de parents et de membres du personnel.

En février, la présidente du conseil des commissaires de Grandes-Seigneuries, Marie-Louise Kerneis, avait fait ses adieux après avoir occupé ce poste pendant 17 ans.