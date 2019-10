La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries honore son personnel

Dans le cadre de sa soirée Reconnaissance 2018-2019, qui s’est tenue le 26 septembre à l’école secondaire des Timoniers à Sainte-Catherine, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) a rendu hommage à 56 membres de son personnel ayant atteint 25 années de service dans le secteur de l’éducation, soit à titre de membre du personnel de soutien, d’enseignant, de professionnel ou de gestionnaire, au sein d’un service de garde, d’une école primaire ou secondaire, d’un centre d’éducation des adultes, d’un centre de formation professionnelle ou d’un service administratif.

De plus, par l’entremise de son Programme Reconnaissance, la CSDGS a honoré des membres de son personnel, des bénévoles, des partenaires et des projets qui contribuent de façon remarquable à la mission de la CSDGS, soit d’offrir à ses élèves, jeunes et adultes, des services éducatifs de qualité, en plus de veiller à leur persévérance et à leur réussite scolaire et sociale.

Pour l’année scolaire 2018-2019, le comité de sélection du Programme Reconnaissance a reçu 44 dossiers de candidature comprenant plus de 160 candidates et candidats. Le comité a sélectionné cinq lauréats d’un Prix Reconnaissance, deux lauréats d’un Prix Coup de coeur et deux lauréats d’un Grand Prix Reconnaissance.

Lauréats du Grand Prix Reconnaissance 2018-2019 de la CSDGS (ex ae quo)

Les lauréats sont les membres du comité de transition de l’école alternative des Trois-Sources, composé de : Michel Robert, directeur, Anne Baillargeon et Catherine Boulé, enseignantes, Stéfanie Berthiaume, technicienne en éducation spécialisée, et Nancy Laroche, technicienne en service de garde, école primaire alternative des Trois-Sources à Châteauguay; Isabelle Forget, agente de développement – première transition, et Julie Frigon, conseillère à l’éducation préscolaire/programme Passe-Partout, Services éducatifs, CSDGS; Karine Faubert, éducatrice spécialisée, La Station de l’Aventure/Maison

de la famille; Muriel Flauto, directrice générale, Centre de la petite enfance (CPE) / Bureau coordonnateur Mamie Soleil; Élodie Gaucher, directrice générale, CPE Les Lutins; Fany Leblanc, directrice générale, CPE Patachou; ainsi que Valérie Gouin et Isabelle Tessier, propriétaires de la garderie Les Apprentis explorateurs. Ils sont entourés de: Kathlyn Morel, directrice générale, Valérie Roy, commissaire représentante du comité de parents, Martin Herteleer, Alain Lemieux, Cédric Fontaine et Claudine Caron Lavigueur, commissaires, et Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil

des commissaires, CSDGS.

La lauréate est Isabelle Forget, agente de développement – première transition, Services éducatifs, CSDGS. Elle est entourée de: Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, Marie-Claude Huberdeau et Pascale Gingras, directrices générales adjointes, Daniel Bouthillette, directeur général adjoint, Valérie Roy, commissaire représentante du comité de parents, Martin Herteleer, Claudine Caron Lavigueur, Cédric Fontaine et Alain Lemieux, commissaires, et Kathlyn Morel, directrice générale, CSDGS.

Les lauréats des Prix Reconnaissance et Prix Coup de coeur

Le Prix Susan Tremblay – Persévérance scolaire a été remis à Dominic Legault, enseignant à l’école secondaire Fernand-Seguin à Candiac. Il est entouré de: Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, Kathlyn Morel, directrice générale, et Alain Lemieux, commissaire, CSDGS.

Le Prix Milieux de vie a été remis au comité Protocole sur la dépendance. Les lauréats sont Stéphane Brault, directeur, école secondaire Louis-Cyr à Napierville, Catherine Pichet, directrice adjointe, et Kim Beaulieu, psychoéducatrice, école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant, Sophie Bouchard, technicienne en éducation spécialisée, école secondaire Louis-Philippe-Paré à Châteauguay, ainsi que les Services éducatifs (le directeur adjoint Christian Duval représente Josée Larocque, coordonnatrice, Julie Dionne, secrétaire, et Claudia Poulin, psychoéducatrice). Ils sont accompagnés de : Cédric Fontaine, commissaire, Kathlyn Morel, directrice générale, et Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, CSDGS.



Le Prix Engagement professionnel a été remis à Michel Blackburn, directeur (à la retraite) de l’école secondaire Saint-François-Xavier à La Prairie. Il est entouré de Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, Claudine Caron Lavigueur, commissaire, et Kathlyn Morel, directrice générale, CSDGS.

Un Prix Coup de coeur dans la catégorie Engagement professionnel a été remis à Marie-Eve Paquette, enseignante à l’école secondaire Marguerite-Bourgeois à Châteauguay. À ses côtés: Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, Claudine Caron Lavigueur, commissaire, et Kathlyn Morel, directrice générale, CSDGS.

Le Prix Développement de la collaboration – volet Pratique innovante a été remis au projet ÉOP (Échanges d’outils pédagogiques). Les instigatrices du projet sont Nancy Guitard, directrice adjointe, et Karine Méthé, enseignante, école secondaire de la Magdeleine à La Prairie. Les lauréates sont entourées

de: Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, Valérie Roy, commissaire représentante du comité de parents, et Kathlyn Morel, directrice générale, CSDGS.

Un Prix Coup de coeur dans la catégorie Développement de la collaboration – volet Pratique innovante a été remis au projet Buanderie. Les instigateurs du projet sont Amy Bockus, Martine Dulude-Côté et Marie-Ève Longtin, enseignantes au Centre d’éducation des adultes de L’Accore à Châteauguay, ainsi que Martin Béliveau, coordonnateur, division de l’entretien des immeubles, et Stéphane Tranquille, coordonnateur, division de l’approvisionnement, Service des ressources matérielles. Les lauréats sont entourés de: Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, Kathlyn Morel, directrice générale, et Valérie Roy, commissaire représentante du comité de parents, CSDGS.

Le Prix Développement de la collaboration – volet Partenariat a été remis à Normand Turcotte, concierge à l’école primaire Marc-André-Fortier à Châteauguay, ainsi qu’à Maureen Néron, éducatrice spécialisée au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO), et à son équipe de sept usagers, pour le programme spécialisé d’intégration au travail. Les lauréats sont entourés de : Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires, Kathlyn Morel, directrice générale, et Valérie Roy, commissaire représentante du comité de parents, CSDGS.

Membres du personnel de la CSDGS honorés pour leurs 25 années de service dans le secteur de l’éducation en 2018-2019

Membres du personnel ayant 25 ans de service en éducation, provenant du secteur Nord de la CSDGS, entourés de membres du conseil des commissaires et des

membres de la Direction générale.

Membres du personnel ayant 25 ans de service en éducation, provenant du secteur Nord-Ouest de la CSDGS, entourés de membres du conseil des commissaires et des membres de la Direction générale.

Membres du personnel ayant 25 ans de service en éducation, provenant du secteur Sud, des centres de formation et des services administratifs de la CSDGS, entourés de membres du conseil des commissaires et des membres de la Direction générale.

Membres du personnel ayant 25 ans de service en éducation, provenant du secteur Ouest de la CSDGS, entourés de membres du conseil des commissaires et des membres de la Direction générale.

Les photos des personnes honorées et le livret souvenir de la soirée Reconnaissance, regroupant les textes complets des candidatures reçues dans le cadre du Programme Reconnaissance ainsi que les noms des membres du personnel ayant atteint 25 années de service dans le secteur de l’éducation, sont disponibles sur le site Web de la CSDGS à l’adresse suivante : csdgs.qc.ca/programme-reconnaissance.

(Source: CSDGS)