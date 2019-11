La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries réclame 9 nouvelles écoles

La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries a présenté une demande de 14 projets d’envergure d’ici 2030 au ministère de l’Éducation, soit la construction de 9 nouvelles écoles et l’agrandissement de 5, pour répondre à la croissance de la clientèle sur son territoire.

Le conseil des commissaires souhaite «un investissement majeur de la part du gouvernement afin d’offrir aux élèves et au personnel des milieux de vie répondant à leurs besoins et favorisant l’apprentissage et le bien-être de tous», affirme-t-elle dans un communiqué de presse.

Les projets ont été déposés dans le cadre du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030.

«Avec leur réalisation, la CSDGS aura 60 classes de plus au préscolaire 4 et 5 ans, 182 classes de plus au primaire et 3 600 places de plus pour les élèves du secondaire», affirme la commission scolaire.

Celle-ci travaille présentement sur un plan directeur afin de planifier une réorganisation efficace.

«Nous travaillons en collaboration avec les municipalités, les partenaires de notre territoire et les parents afin de répondre aux besoins et aux réalités de chacun de nos secteurs», explique la commission scolaire.

Résumé des demandes

Agrandissement

-École Saint-Marc à Candiac

-École Jacques-Barclay à Saint-Mathieu

-École Saint-Jean à Sainte-Catherine

-École Notre-Dame/Saint-Joseph à La Prairie

-École Gérin-Lajoie à Châteauguay

Nouvelle école primaire

-À Saint-Constant

-À La Prairie

-À Candiac (deux)

-À Napierville ou Saint-Cyprien-de-Napierville

-À Châteauguay

Nouvelle école secondaire 1 à 5

-À Châteauguay/Mercier

-À Candiac

-À Sainte-Catherine/Delson